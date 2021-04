Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le constat de l'Insee est sans appel : à La Réunion "les légumes et les fruits demeurent très peu consommés, particulièrement par les plus modestes". Seuls 9 % des Réunionnais mangent cinq portions de fruits et légumes par jour. "Le sucre, les boissons sucrées et l'huile sont nettement plus consommés que dans l'Hexagone" note aussi l'institut de la statistique dans une conférence de presse tenue de mardi matin 27 avril 2021. "Les ménages réunionnais dépensent en moyenne 330 euros par mois pour leurs courses alimentaires en 2017. Ce montant est stable par rapport à 2011, alors que les dépenses pour la restauration hors domicile augmentent nettement. Certaines habitudes alimentaires des Réunionnais vont dans le bon sens au regard des recommandations nutritionnelles, d'autres non" ajoute l'Insee (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le constat de l'Insee est sans appel : à La Réunion "les légumes et les fruits demeurent très peu consommés, particulièrement par les plus modestes". Seuls 9 % des Réunionnais mangent cinq portions de fruits et légumes par jour. "Le sucre, les boissons sucrées et l'huile sont nettement plus consommés que dans l'Hexagone" note aussi l'institut de la statistique dans une conférence de presse tenue de mardi matin 27 avril 2021. "Les ménages réunionnais dépensent en moyenne 330 euros par mois pour leurs courses alimentaires en 2017. Ce montant est stable par rapport à 2011, alors que les dépenses pour la restauration hors domicile augmentent nettement. Certaines habitudes alimentaires des Réunionnais vont dans le bon sens au regard des recommandations nutritionnelles, d'autres non" ajoute l'Insee (Photo rb/www.ipreunion.com)