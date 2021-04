Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Réunion est en vigilance fortes pluies et orages dans l'est, le sud-est et le sud à compter de ce mardi 27 avril 2021, à 8h30 locales. "Ces pluies se produisent sur des sols déjà bien saturés. Une grande prudence est de nouveau de mise sur ces régions" précise Météo France. A noter que les rivière des Roches et des Marsouins sont toujours en vigilance crues jaune depuis lundi soir (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

