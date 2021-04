Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Deux inspecteurs du Centre de Sécurité des Navires de la Direction de la Mer Sud Océan Indien ont procédé le 26 avril au contrôle du porte-conteneurs indonésien Meratus Jayakarta. "Ils se sont entretenus de manière individuelle et confidentielle avec chacun des 22 membres d'équipage" annonce la préfecture. La durée excessivement longue des périodes passées à bord a été confirmée pour plusieurs marins. Lors de l'inspection, la (DMSOI) a relevé que 13 marins ont embarqué depuis plus d'un an, alors que deux autres marins ont embarqué depuis plus de deux ans. L'armateur s'est engagé à organiser une relève de la quasi-totalité de l'équipage lors de la prochaine escale du navire à La Réunion, dans environ trois semaines. "Cette durée permettra de répondre aux contraintes du recrutement et aux formalités administratives et sanitaires" précise la préfecture.

