Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

La circulation est très difficile pour quitter Saint-Denis en direction de l'Est, à cause des fortes pluies. Le CRGT compte 4 km de bouchons entre la sortie du Chaudron et le plateau de la Mare. La zone de Gillot recommence à être roulante. Pas d'embouteillages à noter de l'autre côté, vers la route du littoral. A Saint-Paul on compte encore 2 km de bouchons entre l'Urcoopa et Savanna. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

