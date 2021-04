BONJOUR LA REUNION - A la une de ce lundi 3 mai 2021 :



- Covid-19 : le nombre de cas repart à la hausse

- Coronavirus en Inde : les crématoriums sont submergés, les corps sont brûles sur des parkings

- 75 ans après la départementalisation, un développement mitigé

- Saint-Paul : visite sous les ruines de l'usine sucrière de Vue Belle

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Maussade et humide

Covid-19 : le nombre de cas repart à la hausse

Après plusieurs semaines relativement stables, le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse entre le 17 et le 23 avril 2021 : 1.038 nouveaux cas ont été recensés sur l'espace d'une semaine. Sept décès sont par ailleurs à déplorer sur sept jours. Au total, 148 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, dont 78 sur les sept dernières semaines. Le taux d'incidence a grimpé de 107 à 121,6 pour 100.000 habitants. Alors que le préfet rencontre les maires ce mercredi pour faire le point, pas sûr que la réouverture envisagée des terrasses de restaurants et bars soit toujours sur la table

Coronavirus en Inde : les crématoriums sont submergés, les corps sont brûles sur des parkings

En Inde, submergée par les victimes d'une vague épidémique d'une gravité sans précédent et où l'aide internationale a commencé à arriver mardi, les crématoriums manquent de bois et par endroits, comme à New Delhi, brûlent les corps sur des parkings.

75 ans après la départementalisation, un développement mitigé

Alors que La Réunion célébrait le 19 mars 2021 ses 75 ans de départementalisation, l'Insee fait la comparaison sur la situation de l'île de l'époque et celle d'aujourd'hui. Si les inégalités avec la Métropole sont toujours présentes, le développement économique, démographique et technologique est tout de même largement perceptible

Saint-Paul : visite sous les ruines de l'usine sucrière de Vue Belle

La ville de Saint-Paul propose une visite des ruines de l'usine sucrière de Vue Belle du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021. Les places sont limitées dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur et le public devra donc s'inscrire au 0262 34 49 20. "A travers ces recherches, la ville de Saint-Paul a pour ambition de mettre en lumière une époque oubliée, de transmettre aux générations futures un patrimoine à préserver, de faire valoir une identité propre au quartier de La Saline" précise la ville

La pa Météo France i di, sé zot i di - Maussade et humide

Ce mercredi 28 avril 2021, Matante Rosina se dit qu'elle pourrait faire un copié-collé de la météo d'hier et d'avant-hier...La journée s'annonce maussade et humide sur toute l'île. De Sainte-Marie à Saint-Joseph en passant par Salazie, les jardins seront bien arrosés par de fréquentes averses. Le gris prédomine dans l'Ouest. Le temps n'évolue pas l'après-midi même si le soleil essaie de percer les nuages. Quelques coups de tonnerre isolés sont attendus sur les régions nord et est. Le vent souffle avec vigueur sur le Nord, le Sud et les hauteurs de l'île. La mer est agitée et se renforce dans la soirée sur les régions est et sud