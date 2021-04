Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Le 1er mai approche et, comme chaque année, le muguet sera à l'honneur. Dans le contexte sanitaire actuel, un dispositif particulier est prévu pour permettre à la fois la célébration de cette tradition populaire et le respect du protocole sanitaire en vigueur. Pour les professionnels, la vente est autorisée dans les commerces déjà ouverts et listés. Le ramassage ou l'achat de muguet par les particuliers devra se faire entre 6h et 18h. Nous publions ici le communiqué de la préfecture.

Le 1er mai approche et, comme chaque année, le muguet sera à l'honneur. Dans le contexte sanitaire actuel, un dispositif particulier est prévu pour permettre à la fois la célébration de cette tradition populaire et le respect du protocole sanitaire en vigueur. Pour les professionnels, la vente est autorisée dans les commerces déjà ouverts et listés. Le ramassage ou l'achat de muguet par les particuliers devra se faire entre 6h et 18h. Nous publions ici le communiqué de la préfecture.