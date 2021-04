Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Ce mercredi 28 avril 2021, Matante Rosina se dit qu'elle pourrait faire un copié-collé de la météo d'hier et d'avant-hier...La journée s'annonce maussade et humide sur toute l'île. De Sainte-Marie à Saint-Joseph en passant par Salazie, les jardins seront bien arrosés par de fréquentes averses. Le gris prédomine dans l'Ouest. Le temps n'évolue pas l'après-midi même si le soleil essaie de percer les nuages. Quelques coups de tonnerre isolés sont attendus sur les régions nord et est. Le vent souffle avec vigueur sur le Nord, le Sud et les hauteurs de l'île. La mer est agitée et se renforce dans la soirée sur les régions est et sud

