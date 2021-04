BONJOUR LA REUNION - A la une de ce jeudi 29 avril 2021 :



- Covid-19 : l'Inde consumée par le virus

- Salazie : la route de nouveau coupée par un éboulis

- Crise sanitaire : la quadrature du cercle

- Dengue : 1.443 cas confirmés en une semaine

- La pa Météo France i di, sé zot i di - L'Ouest ensoleillé, l'Est dans la grisaille

Covid-19 : l'Inde consumée par le virus

L'Inde est actuellement en proie à une vague meurtrière de Covid-19. Le pays a en effet déclaré au moins 300.000 cas quotidiens chaque jour depuis près d'une semaine, et le nombre de décès a désormais dépassé les 200.000. Entre 2.000 et 3.000 décès sont enregistrés quotidiennement. Des chiffres officiels, qui seraient d'ailleurs bien en-deçà de la réalité. L'explosion soudaine du nombre de malades laisse place à des scènes de chaos dans les rues du pays, où les hôpitaux, submergés, ne peuvent plus accepter de nouveaux patients, et où les crématoriums ne sont plus en capacité de prendre en charge toutes les dépouilles

Salazie : la route de nouveau coupée par un éboulis

Un nouvel éboulement s'est produit sur la route de Salazie vers 21 heures ce mercredi 28 avril 2021. L'axe de circulation est totalement coupée. Les rochers sont tombés au niveau du Bras des Citronniers. La direction régionale des routes va inspecter la falaise avant de procéder à des travaux de dégagement. La circulation est bloquée dans les deux sens pour éviter que des usagers se retrouvent sous la falaise rendue instable par les fortes pluies de ces derniers jours. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur. Cet éboulement arrive après celui du mercredi 21 avril. Un énorme bloc rocheux s'était écrasé sur route de Grand Ilet dans le secteur Mare à Citron. La voie de circulation était restée fermée jusqu'au vendredi 23 avril

Crise sanitaire : la quadrature du cercle

Voilà bientôt deux mois que La Réunion est soumise à un couvre-feu instauré de 18h à 5h, et un mois que le département est en quasi confinement, avec une fermeture de nombreux lieux accueillant du public, à commencer par les bars et les restaurants. Aujourd'hui, l'île est en sursis, pendue aux lèvres du préfet, lui qui avait envisagé des assouplissements. Mais le dernier bilan des autorités sanitaires montre une légère hausse de l'incidence. Alors que faire ? Reconduire (une fois de plus) les mesures pendant deux semaines, assouplir pour permettre aux entreprises de respirer, ou renforcer pour limiter les contaminations au risque de n'avoir aucun résultat... Aucune solution immédiate ne semble fonctionner, tandis que le préfet cherche toujours une stratégie autre que le confinement pour lutter contre la propagation du virus

Dengue : 1.443 cas confirmés en une semaine

Du 12 au 18 avril, 1.443 cas de dengue ont été confirmés. Les cas sont présents sur l'ensemble du territoire. 70% des cas se situent à l'Ouest : la circulation du virus baisse sur la commune du Port et progresse à La Possession et Saint-Paul. Le nombre de cas augmente également dans le Sud à Saint-Joseph et dans le Nord à Saint-Denis.

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'Ouest ensoleillé, l'Est dans la grisaille

Ce jeudi 29 avril 2021, Matante Rosina retrouve le sourire parce qu'elle sent que le temps s'améliore. En matinée, l'Ouest profite d'un bon ensoleillement. Dans l'Est, du Tremblet à Sainte-Rose et sur les flancs est du volcan, les averses persistent. De temps en temps, le soleil fait quelques percées. En fin de matinée, les hauteurs bénéficient d'un soleil soutenu comme dans l'Ouest et le Sud. Dans l'après-midi, les côtes est et nord-est alternent entre nuages et éclaircies. Le vent souffle en rafales (entre 50 et 60 km/h) du côté de Saint-Philippe jusqu'à Saint-Louis et également vers Sainte-Marie. La mer est agitée et localement forte sur la côte sud.