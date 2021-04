Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 minutes

Un accident impliquant deux véhicules a eu lieu dans la matinée à Saint-Pierre, au niveau de la ZI numéro 3 dans le sens nord-sud. Ce carambolage a entraîné plus de 13 km de bouchons dans la matinée, dès le Gouffre à l'Etang-Salé. A 8h45 l'accident était terminé, et la circulation recommence à se fluidifier. A 10h, on ne compte plus que 2-3 km d'embouteillages, à partir du Gol (Photo : Charlene Tdr / radar 974)

