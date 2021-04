Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

Président sortant du conseil départemental et postulant à sa succession dans le canton 17 (Saint-Paul-1 ), Cyrille Melchior a déposé sa candidature en préfecture ce jeudi 29 avril 2021. Il a pour binôme Adèle Odon. Leurs deux remplaçants sont Minammeï Daly-eraya et Yannick Souprayen Cavery. Pour rappel, le départementales auront lieu le dimanche 20 juin et le dimanche 27 juin (Photo rb/www.ipreunion.com)

Président sortant du conseil départemental et postulant à sa succession dans le canton 17 (Saint-Paul-1 ), Cyrille Melchior a déposé sa candidature en préfecture ce jeudi 29 avril 2021. Il a pour binôme Adèle Odon. Leurs deux remplaçants sont Minammeï Daly-eraya et Yannick Souprayen Cavery. Pour rappel, le départementales auront lieu le dimanche 20 juin et le dimanche 27 juin (Photo rb/www.ipreunion.com)