Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Les rivières Saint-Jean, des Marsouins et des Roches sont en vigilance crues jaune ce jeudi 29 avril 2021. Les précipitations enregistrées depuis quelques heures sur l'est de l'île, maintiennent des réactions modérées sur les bassins versants de ces secteurs, en particulier sur ceux de la rivière des Marsouins et de la rivière des Roches. Plus récemment, des précipitations localement intenses dans l'Est entraînent une élévation du niveau d'eau sur la rivière Saint-Jean" détaille le site détaille Vigicrue (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les rivières Saint-Jean, des Marsouins et des Roches sont en vigilance crues jaune ce jeudi 29 avril 2021. Les précipitations enregistrées depuis quelques heures sur l'est de l'île, maintiennent des réactions modérées sur les bassins versants de ces secteurs, en particulier sur ceux de la rivière des Marsouins et de la rivière des Roches. Plus récemment, des précipitations localement intenses dans l'Est entraînent une élévation du niveau d'eau sur la rivière Saint-Jean" détaille le site détaille Vigicrue (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)