Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Ce jeudi 29 avril 2021, Matante Rosina retrouve le sourire parce qu'elle sent que le temps s'améliore. En matinée, l'Ouest profite d'un bon ensoleillement. Dans l'Est, du Tremblet à Sainte-Rose et sur les flancs est du volcan, les averses persistent. De temps en temps, le soleil fait quelques percées. En fin de matinée, les hauteurs bénéficient d'un soleil soutenu comme dans l'Ouest et le Sud. Dans l'après-midi, les côtes est et nord-est alternent entre nuages et éclaircies. Le vent souffle en rafales (entre 50 et 60 km/h) du côté de Saint-Philippe jusqu'à Saint-Louis et également vers Sainte-Marie. La mer est agitée et localement forte sur la côte sud.

Ce jeudi 29 avril 2021, Matante Rosina retrouve le sourire parce qu'elle sent que le temps s'améliore. En matinée, l'Ouest profite d'un bon ensoleillement. Dans l'Est, du Tremblet à Sainte-Rose et sur les flancs est du volcan, les averses persistent. De temps en temps, le soleil fait quelques percées. En fin de matinée, les hauteurs bénéficient d'un soleil soutenu comme dans l'Ouest et le Sud. Dans l'après-midi, les côtes est et nord-est alternent entre nuages et éclaircies. Le vent souffle en rafales (entre 50 et 60 km/h) du côté de Saint-Philippe jusqu'à Saint-Louis et également vers Sainte-Marie. La mer est agitée et localement forte sur la côte sud.