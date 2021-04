Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Dans un communiqué conjoint, les maires de Saint-Pierre et du Tampon apportent leur soutien officiel à Didier Robert pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. L'actuel président de Région est candidat à sa propre succession. Les deux élus organisent une conférence ce dimanche pour apporter plus de détails sur ce soutien. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans un communiqué conjoint, les maires de Saint-Pierre et du Tampon apportent leur soutien officiel à Didier Robert pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. L'actuel président de Région est candidat à sa propre succession. Les deux élus organisent une conférence ce dimanche pour apporter plus de détails sur ce soutien. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)