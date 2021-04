Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les autorités mauriciennes ont annoncé un assouplissement des mesures de confinement à partir de ce samedi 1er mai 2021. Les permis d'accès au travail ne seront plus nécessaires et un certain nombre d'activités publiques seront autorisées. Un certain nombre de restrictions restent toutefois en vigueur. Maurice est en confinement depuis le 9 mars 2021

Les autorités mauriciennes ont annoncé un assouplissement des mesures de confinement à partir de ce samedi 1er mai 2021. Les permis d'accès au travail ne seront plus nécessaires et un certain nombre d'activités publiques seront autorisées. Un certain nombre de restrictions restent toutefois en vigueur. Maurice est en confinement depuis le 9 mars 2021