BONJOUR LA REUNION - A la une de ce vendredi 30 avril 2021 :



- Régionales : la drôle de stratégie de la droite locale

- Covid-19 : l'Inde à bout de souffle, l'aide internationale s'organise

- Rivière des pluies : un homme d'une quarantaine d'années décède après une chute dans l'eau

- La Possession : le tribunal annule l'autorisation dérogatoire de l'exploitation de la carrière des Lataniers

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion séparée en deux

Régionales : la drôle de stratégie de la droite locale

Ça y est, la droite tendance Michel Fontaine et André Thien Ah Koon a choisi son champion, ce sera le président de Région sortant, Didier Robert. Un choix loin de faire l'unanimité au sein même de leur propre camp, mais un choix qui semble logique alors que la droite peinait jusqu'alors à trouver un plan B. La droite peut même y voir une consolation, la possibilité de régner sur la pyramide inversée en cas de condamnation de Didier Robert dans l'affaire dite des Musées Régionaux. En attendant, pour ne pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier, la droite pousserait certains de leurs pions dans l'autre camp, histoire d'être à tous les coups gagnants.

Covid-19 : l'Inde à bout de souffle, l'aide internationale s'organise

Chaque jour se fait plus meurtrier. L'Inde a enregistré, jeudi 29 avril, 3 645 morts du Covid-19, soit 350 de plus que la veille, un nouveau seuil pour ce pays débordé par la flambée épidémique, selon les bilans du ministère de la santé indien. Sur place, les restrictions s'enchaînent, notamment pour entrer dans le pays : un chef d'entreprise réunionnais, qu'Imaz Press a pu contacter, est cloîtré depuis plusieurs jours dans une chambre d'hôtel en attendant la fin de ses sept jours de septaine. A travers le pays, couvre-feu et reconfinement ont été prononcés.

Rivière des pluies : un homme d'une quarantaine d'années décède après une chute dans l'eau

Un homme d'une quarantaine d'années est tombé dans la Rivière des pluies (Saint-Denis) en fin de journée ce jeudi 29 avril 2021. Il a été hélitreuillé par les gendarmes dans un premier temps. Les pompiers ont indiqué que la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Le SMUR a été dépêché sur place mais les secours n'ont hélas pas pu le réanimer. (Photos/vidéos : Julien Gouilloux)

La Possession : le tribunal annule l'autorisation dérogatoire de l'exploitation de la carrière des Lataniers



Le tribunal administratif a tranché en faveur de l'association Lataniers Nout Ker d'Vie ce jeudi 29 avril 21 dans le dossier de la carrière des Lataniers : il annulé partiellement la révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de la Possession concernant la carrière en question. Le TA a estimé que " le rapport de présentation de la délibération attaquée était insuffisant, le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et le classement du site des Lataniers est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation". Une victoire pour l'association, qui se bat pour préserver la carrière

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion séparée en deux

Ce vendredi 30 avril 2021, la pluie i fatigue Matante Rosina ! Le matin, nuages et pluies sur l'Est et le Nord-Est de Saint-Philippe à Saint-André. De la Montagne à Sainte-Suzanne, le soleil joue à cache-cache avec les nuages et il y aura certainement quelques petites averses. Dans le Sud, le soleil est au rendez-vous. Au fil de la matinée, les nuages commencent à disparaitre sur les régions de l'est et du nord-est. Dans le Nord le soleil revient petit à petit. Sur le relief, les premiers nuages se développent et donneront quelques averses. Sur les sommets les plus élevés, le ciel reste serein. L'alizé de secteur Est s'essouffle légèrement.