Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Suite à l'échouage d'un bateau mauricien sur le littoral bénédictin, 35 gendarmes de Saint-Benoit, de la brigade de recherches, du peloton de surveillance et d'intervention et des gendarmes mobiles appuyés du groupe d'investigation cynophile ont démantelé un réseau local de trafic de stupéfiants à Sainte-Suzanne et Saint-André. Trois suspects ont été interpellés et seront déférés ce vendredi 30 avril 2021 au tribunal de Saint-Denis (Photo Gendarmerie)

