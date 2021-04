Ça y est, la droite tendance Michel Fontaine et André Thien Ah Koon a choisi son champion, ce sera le président de Région sortant, Didier Robert. Celui-là même qui les avait qualifiés il n'y a pas si longtemps de "dinosaures" qu'il fallait "mettre dehors". Ce choix loin de faire l'unanimité au sein même de leur propre camp, mais un choix qui semble logique alors que la droite peinait jusqu'alors à trouver un plan B. La droite peut même y voir une consolation, la possibilité de régner sur la pyramide inversée en cas de condamnation de Didier Robert dans l'affaire dite des Musées Régionaux. En attendant, pour ne pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier, la droite pousserait certains de leurs pions dans l'autre camp, histoire d'être à tous les coups gagnants (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Didier Robert, le choix logique -

C’est fort logiquement que Michel Fontaine, le patron des Républicains 974, a choisi de rallier Didier Robert. D’abord car c’est le président de Région sortant, élu en 2010 et en 2015 avec le soutien de la droite et qui brigue donc un troisième mandat. Ne pas le soutenir aurait pu être perçu comme un signal difficilement compréhensible au sein de sa famille politique.

Cette décision est d’autre part logique puisque la droite n’avait plus vraiment le choix. En effet, après avoir tenté de trouver un plan B, en vain, sondant plusieurs lieutenants de la droite tels que David Lorion ou Cyrille Melchior, Michel Fontaine se tourne donc naturellement vers le seul capable de porter les couleurs de la droite locale. cela, malgré l’épée de Damoclès qui plane sur sa tête dans le cadre du procès de l’affaire dite des Musées Régionaux

- Didier Robert et "les dinosaures" -

Si ce choix paraît logique, il est loin de faire l’unanimité dans la famille de la droite. Cela que ce soit parmi les proches de Michel Fontaine ou d’André Thien Ah Koon. Dans les couloirs, certains n’hésitent pas à critiquer ce soutien en faveur d’un élu qui est menacé d’une condamnation et dont le bilan, à leurs yeux, est loin d’être positif.

Interrogés par Imaz Press Réunion, des personnalités de droite n’ont pas caché leur amertume en apprenant ce soutien. Ils confient qu’ils comptent désormais "se focaliser sur les départementales où il y a déjà beaucoup de travail" plutôt que de faire campagne pour Didier Robert.

Beaucoup de militants n’oublient pas non plus de quelle manière le président de Région avait traité ces deux nouveaux alliés il y a quelques années, les qualifiant de "dinosaures", de "traîtres" et appelant ouvertement à les "mettre dehors".

Vraisemblablement, Michel Fontaine et surtout André Thien Ah Koon n’ont pas la rancune tenace, étant prêts à mettre de côté leur ressentiment pour faire gagner Didier Robert. Ils s'en expliqueront sans doute au cours de la conférence de presse annoncée pour ce dimanche 2 mai.

- Stratégie -

Le pari est certes risqué compte tenu de la condamnation possible du président de Région. Mais la droite semble bien consciente que la division de la gauche pourrait leur profiter, même si Didier Robert n’est pas le candidat idéal, de l’aveu d'un conseiller, régional de droite.

"La division de la gauche a rassemblé la droite" , avance un observateur de la vie politique locale. "La droite partait très certainement battus d’avance. Lorsqu’ils voient comment le rassemblement de la gauche commence à voler en éclat, certains à droite se disent sûrement qu’ils ont une chance inespérée de l’emporter" poursuit-t-il.

Ce choix de soutenir le président sortant est aussi un pari sur l’avenir en vue d’une possible reprise de la présidence. En effet, selon plusieurs sources, le soutien de Michel Fontaine et d’André Thien Ah Koon serait conditionné à l’obtention d’une large et bonne place au sein de la liste conduite par Didier Robert. Cela permettrait, de fait, aux deux élus sudistes de propulser l'une ou l'un de leurs proches à la tête de la Région en cas de condamnation de Didier Robert à de l’inéligibilité une fois toutes les voies de recours judiciaires épuisées… dans deux ou trois ans.

La droite réussirait alors un joli coup, celui de prendre la Région, sans pour autant "trahir" Didier Robert.

- Tous les oeufs ne sont pas dans le même panier -

Beaucoup ne s'y trompent pas dans le microcosme politique locale. Ceux-là disent que Michel Fontaine et d’André Thien Ah Koon soutiennent Didier Robert comme la corde soutient le pendu.

"Ils ne s’y prendraient pas autrement pour faire perdre Didier Robert" avance un observateur de la vie politique locale en analysant ce soutien affiché si tôt dans la campagne. Il estime que les deux élus de droite n’apporteront qu’un soutien de façade, ayant déjà prévu de placer leurs œufs dans d’autres paniers.

C’est ce qu’a affirmé ouvertement Patrick Lebreton récemment lors d’un entretien accordé à Réunion La1ère, parlant d’un axe Ericka Bareigts – Michel Fontaine – André Thien Ah Koon – Nassimah Dindar. Il est vrai que des proches de Michel Fontaine sont pressentis pour apparaître sur la liste de la maire de Saint-Denis. On peut notamment citer Maître Norman Omarjee, le bâtonnier de Saint-Pierre, ou encore de Corinne Bédier.

En ne tournant pas totalement le dos à la gauche, les maires de Saint-Pierre et du Tampon espèrent peut-être s'assurer des financements de la Région pour leurs communes en cas de victoire du camp opposé. La manne financière de la collectivité étant très convoitée. "la Région exerce des compétences extrêmement importantes et dispose des moyens indispensables à la réalisation des projets sur l'ensemble des communes" écrivent d'ailleurs les deux édiles sudistes dans leur communiqué commun de soutien à Didier Robert

"Il sera intéressant de voir qui sera sur la liste de Didier Robert, si Michel Fontaine et André Thien Ah Koon y intégreront leurs meilleurs éléments ou s’ils y placeront des personnalités de moindre envergure. Ce sera une indication intéressante pour analyser la réalité du soutien des deux hommes", commentent des militants de droite.a

Entre choix logique, choix stratégique et éventuel retournement, l'électorat de droite aura sans doute fort à faire pour s'y retrouver



mb/www.ipreunion.com / [email protected]