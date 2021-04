La pluie et les orages reviennent

L'accalmie aura été de courte durée, concède Météo France. "Actuellement des pluies localement soutenues abordent la moitié Est de l'île. Il est attendu pour la fin de journée et la nuit prochaine, une nouvelle réactivation de l'activité pluvio-orageuse sur les zones Nord, Est et Sud-Est. La prise en compte de la saturation des sols incite à la plus grande prudence sur ces régions" indique Météo France. La vigilance est active sur ces trois micro-régions.

Les fortes pluies entraînent le basculement à venir de la route du littoral sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession. Le CRGT indiquera par la suite vers quelle heure le basculement est prévu.

A Salazie, la météo empêche les équipes de déblayer la route et effectuer les travaux de purges, nécessaires après le nouvel éboulement survenu mercredi. La route reste donc fermée à la circulation entre les PR 4+600 et 15+100 jusqu'à nouvel ordre. Aucun convoi ne sera organisé et les travaux de purges sont annulés.