Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Une enquête préliminaire est en cours après le rassemblement non déclaré organisé à Saint-Leu le week-end dernier, avec plus de 1.000 personnes, afin d'identifier et interroger les organisateurs de l'événement. Ils risquent 6 mois de prison et 7.500 euros d'amende pour organisation de manifestation sur la voie publique non déclarée. L'identification est en cours mais a bien avancé. Aucune personne n'a encore été interpellée. 36 contraventions ont été dressées le jour même pour plusieurs raisons : non port du masque et stationnement par exemple.

Une enquête préliminaire est en cours après le rassemblement non déclaré organisé à Saint-Leu le week-end dernier, avec plus de 1.000 personnes, afin d'identifier et interroger les organisateurs de l'événement. Ils risquent 6 mois de prison et 7.500 euros d'amende pour organisation de manifestation sur la voie publique non déclarée. L'identification est en cours mais a bien avancé. Aucune personne n'a encore été interpellée. 36 contraventions ont été dressées le jour même pour plusieurs raisons : non port du masque et stationnement par exemple.