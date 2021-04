Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Ce vendredi 30 avril 2021, la pluie i fatigue Matante Rosina ! Le matin, nuages et pluies sur l'Est et le Nord-Est de Saint-Philippe à Saint-André. De la Montagne à Sainte-Suzanne, le soleil joue à cache-cache avec les nuages et il y aura certainement quelques petites averses. Dans le Sud, le soleil est au rendez-vous. Au fil de la matinée, les nuages commencent à disparaitre sur les régions de l'est et du nord-est. Dans le Nord le soleil revient petit à petit. Sur le relief, les premiers nuages se développent et donneront quelques averses. Sur les sommets les plus élevés, le ciel reste serein. L'alizé de secteur Est s'essouffle légèrement.

