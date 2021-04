Premier producteur de muguet à la Réunion, Joseph Avril a bien cru qu'il ne pourrait vendre aucun brin pour le 1er mai en raison du blocage créé par le navire Ever Given sur le canal de Suez. Livré avec trois semaines de retard, l'horticulteur saint-pierrois s'est lancé dans un Grand raid osé du muguet ... Pari réussi (Photo lb/www.ipreunion.com)

Entre le muguet et l’entreprise Multiplantes de Bassin Plat, c’est une longue histoire d’amour. Vingt ans que cela dure. L’amour est un brin vache parfois. Et, dans quelques années sans doute, Joseph Avril, le patriarche horticulteur, racontera à ses huit petits-enfants les péripéties du muguet à la Réunion. " Il y a une dizaine d’années, les griffes étaient arrivées congelées car le transporteur s’était trompé dans la température du container", se souvient sa fille Julie.

"L’an passé, nous avions commandé 100 000 griffes et la pandémie Covid-19 est arrivé". Les futurs plants en mer au moment du confinement, en provenance de la région nantaise, avaient été tout de même vendus en petite quantité. "On devait faire 50 000 pots, on en avait préparés finalement 20 000", afin de sauver les meubles. En cette année 2021, Joseph Avril avait décidé d’être prudent dans sa commande, se contentant de 60 000 griffes. Il a ensuite scruté avec attention le calendrier "covidaire", à l’écoute aussi des interventions successives du sous-préfet sur les conditions sanitaires, craignant un nouveau confinement.

Mais il n’avait pas vu venir l’impensable, ce bouchon géant dans le Canal de Suez à cause d’un navire, l’Ever Given, parti en dérapage incontrôlé et aux conséquences incontrôlables autant pour l’économie mondiale que locale. La preuve. "Notre commande est restée bloquée", raconte le Sudiste. Puis elle a été déroutée vers l’île Maurice ", poursuit-il, déjouant ainsi tous ses plans initiaux…

Attendu fin mars, le futur muguet a ainsi été livré le 19 avril, soit une semaine après la date prévue de mise en pot à Bassin Plat. La suite, on vous la raconte avec un défi au temps et à la floraison lancé par la famille Avril, façon " Grand Raid ", sourit aujourd’hui Julie.

- "Une belle aventure" -

Dès le 19 au soir, quelques minutes après l’arrivée du container à Saint-Pierre, les employés, les amis, les potes de Julie chez Optimiz Perf ou dans son club Run Odysséa sont venus, dans un bel élan de générosité et de solidarité, donner un coup de main et ont planté l’ensemble des griffes (30 000 pots) en moins de 24h, une perf à la Antoine Guillon sur la Diagonale des Fous.

Les futurs muguets sont sortis ensuite timidement de terre pour être emballés et livrés cette semaine (14 000 pots mercredi soir et autant jeudi), là aussi en moins d’une journée. Toujours avec le concours d’une vingtaine de roses Odysséa et des amis dont la fidèle Elisabeth Lemarchand, spécialiste de l’effort de longue haleine et sacrée combattante face aux aléas de la vie.

Les ravitaillement assurés à chaque fois par Marie-Lise, la maman, (rougail saucisses, zandouilles bringelles, riz canonnais au choix…) ont fait que la joyeuse troupe de bénévoles n’a pas faibli dans une ambiance de vendanges.

"Une belle aventure" selon Bertrand Lauret, l’un d’entre eux, indispensable dalon de Julie, surnommée désormais la fée clochette par Armande Grondin et toute sa bande de fous du muguet. Une team soudée que Joseph Avril n’a pas manqué de saluer, soulagé de voir que ses brins feront la joie des Réunionnais demain 1er mai. "A un moment, on n’y croyait plus", avoue-t-il repensant à ses nuances blanches comme les futures clochettes.

Les premières apparaissaient hier avec un brin de décalage. Le futur client, adepte de ce présent de la fête du travail, doit-il s’en inquiéter ? "Non, rassure Joseph Avril. Le muguet va continuer à évoluer. Il va s’ouvrir et durera finalement plus longtemps que d’habitude dans les foyers".

Heureux happy end d’une folle épopée : "ils ont survécu".

