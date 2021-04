Candidat pour les régionales du dimanche 20 juin et du dimanche 27 juin 2021, Olivier Hoarau était à Saint-Benoît ce vendredi 30 avril 2021. Il a présenté son programme "pour améliorer le quotidien des Réunionnais". Le dirigeant de Ansanm a notamment annoncé son intention d'abaisser à 10 euros le prix de bouteille de gaz piur les seniors les plus modestes, de la gratuité des transports en commun pour les moins de 28 ans en parcours d'étude ou d'insertion, d'au potable pour tous à bas prix et de mise en place de brigades de lutte anti-vectorielle. Nous publions ci-dessous le communiqué de Ansanm (Photo D.R.)

"Dès notre arrivée nous allons proposer avec la nouvelle majorité régionale un plan d’urgence en faveur des plus démunis, mais aussi des solutions pour développer la lutte anti vectorielle sur l’ensemble du territoire. Ce plan consistera à reconstruire le socle de notre société tout en préparant le grand chantier de nos années à venir : le quotidien des Réunionnais

Olivier Hoarau, candidat aux élections Régionales était en déplacement dans l’est ce vendredi 30 avril pour dévoiler un pan de son programme consacré à l’urgence

sociale. C’est à Saint Benoît que Daniel Amouny, Edvin Payet et Herwine Boyer, l’ex-maire de Saint-Benoît, ont officialisé leur présence sur la liste du mouvement Ansanm.

Tous animés d’une volonté commune de porter un projet Réunionnais de développement humain pour les Réunionnais et par les Réunionnais. Face à la crise sanitaire, sociale et économique d’une ampleur exceptionnelle que traverse La réunion, Olivier Hoarau annonce des mesures qui " pourront avoir un impact immédiat sur le quotidien des Réunionnais ". Elles comprennent :

- La bouteille de gaz à 10 euros pour nos seniors les plus modestes

Pour améliorer le pouvoir d’achat des gramounes, soulager financièrement les ainés les plus précaires, mise en œuvre du dispositif de la " Bouteille de gaz à 10 euros pour les plus de 65 ans les plus précaires.

- Gratuité des transports en commun pour les moins de 28 ans en parcours d’étude ou d’insertion

Afin que la mobilité et la question financière ne soient plus des freins à la formation et à l’insertion professionnelle. "C’est une de nos exigences sociales". Cette mesure répond à 3 objectifs : objectif social en renforçant le pouvoir d’achat de nos jeunes, objectif économique en fidélisant une clientèle spécifique pour l’opérateur de transport en commun et objectif écologique en réduisant le nombre de véhicules sur nos routes à travers une mesure incitative et vertueuse.

- Eau potable pour tous à bas prix

Mise en place d’un " Fonds d’Urgence Eau " qui viendra en soutien aux communes et aux EPCI dans la rénovation des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement. Cette mesure aura un effet durable sur le pouvoir d’achat des familles réunionnaises. Le Réunionnais ne payant sa facture qu’en fonction de sa consommation effective d’eau. Soutien également aux collectivités qui souhaitent se lancer dans l’expérimentation de réutilisation des eaux usées traitées car la préservation de nos ressources en eau est une "urgence vitale"

- Lancement des brigades de lutte anti-vectorielle

Pour assurer le nettoyage des ravines et travailler à l’éradication des gîtes larvaires, création de brigades anti-vectorielle dans les 24 communes de l’île. La Région se placera en chef de file dans la lutte contre la dengue et avec le soutien avec le Département et des EPCI, elle soutiendra les efforts consentis par les communes. L’ensemble des collectivités locales devra s’unir pour éliminer la dengue dans les 2 ans.

Ces propositions "sont les premières mesures que nous prendrons dès notre élection" a annoncé Olivier Hoarau".