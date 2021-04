En février dernier, le Président de la République a lancé le plan Talents du Service public qui prévoit l'ouverture, d'ici la rentrée 2021, de deux nouvelles Prépas Talents dans chaque région et la mise en place d'un concours dédié pour favoriser la diversité sociale dans la fonction publique. Nous publions ici le communiqué de la préfecture et de l'université. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Accompagner les jeunes vers les métiers du service public -



Les "Prépas Talents" sont destinées à accompagner des jeunes talentueux et d'origine modeste vers les métiers du service public grâce à des parcours renforcés de préparation aux concours de catégorie A et A+, voire B, de la fonction publique.



Soutenue par la préfecture de La Réunion, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), l'institut régional de management en santé océan Indien (IRMSOI) et l’institut régional d'administration de Metz, l’Université de La Réunion a participé à l'appel à manifestation (AMI).



- Trois projets de création de classes Prépas Talents -



Le 29 mars dernier, ces trois projets ont été retenus par la commission de sélection organisée par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP).



En répondant à l’appel à manifestation d’intérêt, La Réunion démontre sa réactivité et sa volonté de faire vivre concrètement la promesse républicaine de l’ascension sociale par les mérites et talents.



Il s'agit aujourd'hui du seul territoire d'Outre-mer à faire partie des 74 classes Prépas Talents de France, annoncées par la ministre de la Fonction et de la Transformation publiques, Amélie de Montchalin, le 25 avril 2021. À la rentrée universitaire d'août 2021, l’université ouvrira donc trois classes Prépas Talents



- deux classes sur le campus du Moufia (UFR Droit et Économie), l'une adossée à la licence d'administration publique, ouverte en formations initiale et continue, et l'autre aux masters de droit public et d’économie ;

- une classe adossée à la licence STAPS 3e année, mention Éducation et Motricité - parcours Sport, Médiation et Éducation Spécialisée (SMES) sur le campus du Tampon (UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement).



- Une équipe pédagogique de professionnels -

Les équipes pédagogiques des Prépas Talents sont formées de fonctionnaires et hauts-fonctionnaires qui dispensent des enseignements professionnalisants (mises en situation, méthodologie des épreuves, cas pratiques...) et d’universitaires pour les matières académiques (droit, économie, finances publiques, langue, médiation, stratégie d'intervention, etc.). Chaque étudiant sélectionné bénéficiera d’un tutorat renforcé par des fonctionnaires et hauts-fonctionnaires en poste ou des fonctionnaires stagiaires des écoles de service public.



- Soutien financier aux étudiants -



Les étudiants inscrits en Prépa Talents seront soutenus financièrement pendant leur formation par une bourse dédiée de 4000 euros, cumulable avec la bourse sur critère sociaux afin de pouvoir se consacrer entièrement à cette préparation exigeante. Ils pourront également bénéficier d’un soutien pour le logement ou la restauration.



Les candidats sont sélectionnés sous conditions de ressources et de mérite, sur la base d’un dossier et d’un entretien tenant compte du parcours du candidat, de ses aptitudes, de sa motivation et de son potentiel.



- Pour se porter candidat : rendez-vous sur candidature.univ-reunion.fr



- Niveau licence : période de candidature du 3 mai au 3 juin 2021



- Niveau master : période de candidature du 3 mai au 14 mai 2021



- Toutes les informations à venir sur le site de l'université de La Réunion : www.univ-reunion.fr