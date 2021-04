Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 26 avril - Demi-jauge : une difficulté de plus pour les lycéens

* Mardi 27 avril - Régionales : le torchon brûle (déjà) à gauche

* Mercredi 28 avril - Covid-19 : le nombre de cas repart à la hausse

* Jeudi 29 avril - Covid-19 : l'Inde consumée par le virus

* Vendredi 30 avril - Régionales : la drôle de stratégie de la droite locale

La mise en place de la demi-jauge semble causer bien des problèmes aux élèves comme aux enseignants dans les classes de La Réunion. Si le rectorat affirme que le dispositif est bien rodé, pour éviter un trop grand brassage d'élèves en raison du Covid-19, les lycéens se disent parfois perdus. Certains ont cours la moitié de la semaine, d'autres une semaine sur deux ou encore en demi-classe. En distanciel, certains ont peu d'exercices à faire, tandis que d'autres doivent suivre des cours en visio avec leurs professeurs. La crainte étant, notamment pour les classes à examen, de ne pas être préparés de façon suffisamment égalitaire d'un établissement à un autre.

Dans une interview accordée à Gaël Le Dantec dans l'émission "Dimanche Politique" de Réunion La1ère, ce dimanche 25 avril 2021, Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph et candidat aux régionales des 20 et 27 juin prochain, a ouvertement attaqué Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis et elle aussi candidate aux régionales, évoquant une alliance entre cette dernière et le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine. Le torchon semble déjà brûler à gauche, augurant un second tour mouvementé où une alliance des gauches semble loin d'être acquise

Après plusieurs semaines relativement stables, le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse entre le 17 et le 23 avril 2021 : 1.038 nouveaux cas ont été recensés sur l'espace d'une semaine. Sept décès sont par ailleurs à déplorer sur sept jours. Au total, 148 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, dont 78 sur les sept dernières semaines. Le taux d'incidence a grimpé de 107 à 121,6 pour 100.000 habitants. Alors que le préfet rencontre les maires ce mercredi pour faire le point, pas sûr que la réouverture envisagée des terrasses de restaurants et bars soit toujours sur la table

L'Inde est actuellement en proie à une vague meurtrière de Covid-19. Le pays a en effet déclaré au moins 300.000 cas quotidiens chaque jour depuis près d'une semaine, et le nombre de décès a désormais dépassé les 200.000. Entre 2.000 et 3.000 décès sont enregistrés quotidiennement. Des chiffres officiels, qui seraient d'ailleurs bien en-deçà de la réalité. L'explosion soudaine du nombre de malades laisse place à des scènes de chaos dans les rues du pays, où les hôpitaux, submergés, ne peuvent plus accepter de nouveaux patients, et où les crématoriums ne sont plus en capacité de prendre en charge toutes les dépouilles

Ça y est, la droite tendance Michel Fontaine et André Thien Ah Koon a choisi son champion, ce sera le président de Région sortant, Didier Robert. Un choix loin de faire l'unanimité au sein même de leur propre camp, mais un choix qui semble logique alors que la droite peinait jusqu'alors à trouver un plan B. La droite peut même y voir une consolation, la possibilité de régner sur la pyramide inversée en cas de condamnation de Didier Robert dans l'affaire dite des Musées Régionaux. En attendant, pour ne pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier, la droite pousserait certains de leurs pions dans l'autre camp, histoire d'être à tous les coups gagnants.