Le Centre hospitalier universitaire (CHU) et le Groupe hospitalier est Réunion (GHER) ont reçu trois nouvelles petites voitures de leurs partenaires Bébé Soley et Koté Santé, ce jeudi 22 avril 2021. Les petits bolides viennent s'ajouter aux 5 autres voiturettes électriques livrées en 2019 et réparties entre les deux sites du CHU et dont une remise au GHER. "La mise en place des voiturettes électriques permet, effectivement, aux enfants et aux parents d'évoluer dans un cadre moins anxiogène, mais aussi d'améliorer les conditions de prise en charge pour les équipes soignantes" déclare le CHU dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photos : CHU)

Depuis plusieurs années des projets de voiturettes électriques à destination des petits patients se sont développés dans de nombreux hôpitaux. Suite aux retours positifs quant à la prise en charge des jeunes patients devant subir une intervention chirurgicale ou médicale et l’intérêt de la démarche pour l’usager et les soignants, le CHU et le GHER ont souhaité s’engager à leur tour dans un projet d’acquisition d’un parc de voiturettes électriques pour leurs établissements.

Après avoir réceptionné 5 voiturettes en 2019 de la part de la Sodiparc, de la Semittel et l’association " la Table Ronde ", 2 nouveaux bolides viennent aujourd’hui augmenter le parc automobile des voiturettes électriques du CHU, et cela pour le plus grand bonheur des enfants. Au GHER, 2 voiturettes avaient été offertes par le club des supporters de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui ce sont donc 3 voitures qui profiteront aux petits.



- Une prise en charge plus sereine pour tous -

La mise en place des voiturettes électriques permet, effectivement, aux enfants et aux parents d’évoluer dans un cadre moins anxiogène, mais aussi d’améliorer les conditions de prise en charge pour les équipes soignantes.

Ces voiturettes électriques divertissent les enfants pour leur faire transitoirement oublier qu’ils sont à l’hôpital et ainsi limiter, voire éviter l’administration des médicaments contre l’anxiété pour permettre une réhabilitation anticipée après chirurgie et un retour à domicile plus précoce. Grâce à la mini-voiture, l’enfant reprend son autonomie et le détachement avec les parents devient plus facile, dans un moment difficile pour tous".