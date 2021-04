BONJOUR LA REUNION - A la une de ce samedi 1er mai 2021 :



Covid-19 et 1er mai : le risque du crépuscule de la lutte sociale...

1er mai rime bien évidemment avec jour chômé mais surtout avec défilé. Contrairement à 2020 où aucun cortère n'avait pu avoir lieu en plein confinement, les syndicats et les citoyens pourront cette année descendre dans la rue, pour porter et défendre leurs revendications. Même si leur nombre devrait être faible compte tenu des restrictions sanitaires, nous verrons là une image peu visible depuis un an, les manifestations se faisant extrêmement rares. Est-ce l'effet Covid-19 ou arrivons-nous au crépuscule de la lutte sociale ?

Covid-19 en Inde : l'aide internationale arrive, mais le virus ne faiblit pas

Le nombre de morts du Covid-19 continue de s'envoler, alors que plusieurs villes sont encore frappées de plein fouet par le virus. Si Bombay de son côté semble entrevoir une lente décroissance, la circulation reste très forte dans les villes de Calcutta, Banglamore ou encore Delhi. Parallèlement, l'aide internationale commence à s'organiser : les premières cargaisons de matériel médical, en provenance des Etats-Unis, sont arrivées ce vendredi 30 avril. L'Inde enregistre plus de 200.000 morts depuis le début de la pandémie.

Rétro : demi-jauge, gauche, Covid-19, Inde, régionales à droite

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021 sur Imaz Press :

* Lundi 26 avril - Demi-jauge : une difficulté de plus pour les lycéens

* Mardi 27 avril - Régionales : le torchon brûle (déjà) à gauche

* Mercredi 28 avril - Covid-19 : le nombre de cas repart à la hausse

* Jeudi 29 avril - Covid-19 : l'Inde consumée par le virus

* Vendredi 30 avril - Régionales : la drôle de stratégie de la droite locale

Au Panama, pépinière et éducation pour sauver les récifs coralliens

"Il y a vingt-cinq ans, la zone corallienne de Portobello était plus grande" mais "le réchauffement climatique, l'augmentation de la pollution" l'ont endommagée, regrette Diego Valladares, étudiant de 19 ans membre d'un projet de restauration du récif corallien de Panama.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps toujours pluvieux dans l'Est

Ce 1er jour du mois de mai 2021, Matante Rosina se dit qu'on va tous moisir dans l'Est! Au lever du soleil, l'Est est envahi de nuages et amènent encore de la pluie du Tremblet à Sainte-Rose ainsi que sur les flancs est du Volcan. Ailleurs, le soleil est présent mais tout change dans l'après-midi. La couche nuageuse glisse vers l'Ouest en donnant quelques ondées dans les hauts. Les côtes ouest et sud bénéficient de belles éclaircies. L'Est reste entre nuages et éclaircies. Des rafales de vent sont à prévoir entre Saint-Philippe et Saint-Louis et entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis.