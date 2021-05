L'arrestation de l'homme a provoqué la colère de manifestants

"Un ancien syndicaliste de 75 ans, membre d'un collectif anti-masque a été arrêté pour non-port du masque. 15 policiers l'ont arrêté ! Et maintenant nous n'avons plus de nouvelles, nous allons rester ici jusqu'à savoir quand on en aura. Ce n'est pas normal que sous couvert de sécurité on mette en place une telle dictarure" s'indigne Jacqueline, présente devant le commissariat. Regardez :