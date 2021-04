Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Ce 1er jour du mois de mai 2021, Matante Rosina se dit qu'on va tous moisir dans l'Est! Au lever du soleil, l'Est est envahi de nuages et amènent encore de la pluie du Tremblet à Sainte-Rose ainsi que sur les flancs est du Volcan. Ailleurs, le soleil est présent mais tout change dans l'après-midi. La couche nuageuse glisse vers l'Ouest en donnant quelques ondées dans les hauts. Les côtes ouest et sud bénéficient de belles éclaircies. L'Est reste entre nuages et éclaircies. Des rafales de vent sont à prévoir entre Saint-Philippe et Saint-Louis et entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis.

Ce 1er jour du mois de mai 2021, Matante Rosina se dit qu'on va tous moisir dans l'Est! Au lever du soleil, l'Est est envahi de nuages et amènent encore de la pluie du Tremblet à Sainte-Rose ainsi que sur les flancs est du Volcan. Ailleurs, le soleil est présent mais tout change dans l'après-midi. La couche nuageuse glisse vers l'Ouest en donnant quelques ondées dans les hauts. Les côtes ouest et sud bénéficient de belles éclaircies. L'Est reste entre nuages et éclaircies. Des rafales de vent sont à prévoir entre Saint-Philippe et Saint-Louis et entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis.