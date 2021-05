"Cette conférence signe l'union des droites et des centres" souligne Didier Robert

"Cette démarche est une démarche de responsabilité vis-à-vis des Réunionnais, dans un contexte de crise particulièrement aigu. L'objectif est d'avoir l'union la plus riche possible, de rassembler le maximum de sensibilités, parce que le moment l'exige, parce que nous devons assumer les uns et les autres nos responsabilités. Je remercie Michel Fontaine, président des Républicains, qui nous apporte collectivement son soutien et nous permettra de fédérer tous ceux qui ont des sensibilités proches aux Républicains.

Je tiens à dire à André Thien Ah Koon que je suis heureux que nous puissions nous retrouver pour ces élections, après de nombreux échanges. Nous avons maintenant un chemin qui est tout tracé, nous avons à faire oeuvre commune dans un souci d'équilibre des territoires. Il doit y avoir d'avantage d'actions de terrain, de proximité. C'est aussi pour cette raison que nous avons voulu réunir le maximum de maires, qui auront besoin d'une solidarité entre la Région et les collectivités. Si les Réunionnais nous font confiance, pas un euro ne manquera dans la réalisation des projets importants" assure le président de Région

"Il y a urgence sociale, économique, sanitaire, mais aussi sur la précaritié. Nous avons à porter un rôle de protecteurs des Réunionnais aujourd'hui, nous avons à être extrêmement vigilants. Mais il faut aussi le faire dans une meilleure cohérence d'action entre la Région et les communes, mais aussi au Département. Il faut arriver à une majorité régionale et départementale, qui soit une majorité de concordance pour porter une déclinaison à la Région et au Département"

"Le travail qui a été mené jusqu'à maintenant est un travail qui doit être consolidé et renforcé, pour maximiser les acquis qui ont été réalisées ces dix dernières années. Unité et expérience sont présentes. Je veux dire à la population du sud que les débats portés par les maires de Saint-Pierre et du Tampon font partie aujourd'hui du bloc central du projet que les droites et les centres vont présenter" souligne-t-il