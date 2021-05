BONJOUR LA REUNION - A la une de ce dimanche 2 mai 2021 :

Fonds de solidarité pour le sport réunionnais : c'est l'heure de réclamer des aides

Les clubs sportifs de l'île ont jusqu'à mardi soir 4 mai 2021, minuit, pour répondre à l'appel à projets fonds de solidarité mis en place par l'Agence Nationale du Sport et géré dans l'île par la DRAJES

Covid-19 : l'Inde franchit le seuil des 400 000 contaminations par jour

Face à cette flambée épidémique, les autorités ont ouvert la campagne de vaccination à l'ensemble des 600 millions d'adultes que compte le pays ce samedi 1er mai 2021. C'est une effrayante première dans le monde : l'Inde a recensé samedi 401.993 nouvelles infections au Covid-19 sur les dernières 24 heures. Et sur le seul mois d'avril, le pays de 1,3 milliard d'habitants a détecté environ sept millions de nouvelles infections. Quelque 3.523 morts ont été enregistrées samedi sur la journée écoulée, portant le total à 211.853 décès. Mais les experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Inondations en cascades

Cette semaine, l'île a eu droit à de bonnes averses, surtout sur les régions Nord et Est de l'île. Plusieurs avis de vigilances fortes pluies et orages ont été émis par Météo France ces derniers jours. Résultat : de nombreuses inondations et rivières en crue dans ces régions. Les internautes n'ont pas manqué de filmer ces radiers et autres rues transformées en rivière.

Contre la solitude, un café viennois lance une internationale de grand-mères

La recette du jour: tarte aux pommes à l'ancienne. Confinées par la pandémie, les grand-mères d'un café viennois se sont converties aux cours en ligne, une formule tellement courue qu'elles font désormais appel aux bonnes volontés du monde entier.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore des nuages

Ce dimanche 2 mai 2021, pour Matante Rosina aujourd'hui, les prévisions météo annoncent un ciel clair et ensoleillé avec une probabilité d'erreur de 80% (rires). Normalement en début de journée, les nuages seront toujours présents sur la côte Est (de Saint-Joseph à Saint-Benoit). Ces nuages apporteront de bonnes averses avec parfois de l'orage, notamment dans la région du Volcan. Dans l'Ouest, c'est un ciel indécis entre nuages et éclaircies mais dans l'après-midi, le ciel décide de choisir les nuages qui vont d'ailleurs s'étaler sur tout le département et donneront, (Matante Rosina vous laisse deviner)...... de bonnes averses sur le relief ainsi que dans les cirques.

Des rafales atteignent 40/50 km/h sur le nord et le sud.