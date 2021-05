Publié il y a 37 minutes / Actualisé le Vendredi 30 Avril à 14H20

Ce dimanche 2 mai 2021, pour Matante Rosina aujourd'hui, les prévisions météo annoncent un ciel clair et ensoleillé avec une probabilité d'erreur de 80% (rires). Normalement en début de journée, les nuages seront toujours présents sur la côte Est (de Saint-Joseph à Saint-Benoit). Ces nuages apporteront de bonnes averses avec parfois de l'orage, notamment dans la région du Volcan. Dans l'Ouest, c'est un ciel indécis entre nuages et éclaircies mais dans l'après-midi, le ciel décide de choisir les nuages qui vont d'ailleurs s'étaler sur tout le département et donneront, (Matante Rosina vous laisse deviner)...... de bonnes averses sur le relief ainsi que dans les cirques.

Des rafales atteignent 40/50 km/h sur le nord et le sud.

