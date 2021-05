A l'occasion d'une conférence de presse, les binômes candidats de Saint-Pierre + Verte et Génération Ecologie La Réunion sur les Cantons Saint-Pierre 1 et 2 se sont présentés. "Être Conseiller Départemental c'est avant tout le mandat du coeur avec des femmes et des hommes profondément engagés dans l'action sociale au service de la population ! Aujourd'hui je suis fier d'avoir autour de moi ces compétences, ces femmes et ces hommes intègres, engagés avec qui je partage de véritables convictions écologiques et sociales" souligne Emmanuel Doulouma, porte-parole de Saint-Pierre + Verte. Nous publions le communiqué complet (Photo Saint-Pierre + Verte)

Originaire de la Ravine des Cabris, Aude Payet est diplômée en Agriculture. Aujourd’hui la jeune femme est formatrice Agricole indépendante. Elle intervient dans l’apprentissage de la production horticole, gestion de l'aménagement et de l'entretien paysager. Aude est également animatrice en périscolaire (atelier créatif/ aide aux devoir) et participe à la mise en place de jardins partagés en lutte raisonnée et permaculture notamment auprès des associations de son quartier. Elle est impliquée dans la lutte contre l’illettrisme et l’insertion professionnelle. Enfin Aude s’investit également auprès des jeunes en qualité de cheftaine Scout et Guide de France où elle montre aux jeunes comment " habiter autrement la planète ".

Issu d’une famille modeste et nombreuse Stéphane Albora est originaire de Bois d’Olive. Après avoir suivi toute sa scolarité à Bois d’Olives depuis la maternelle jusqu’à l’obtention de son diplôme de Travailleur Social, il accompagne aujourd’hui les familles et les personnes avec autisme ou porteuse d’autres handicaps.

Pleinement investi dans l’action social et économique, le jeune homme suit également une formation en MASTER 2 Management des Organisations de l’Economie Sociale et Solidaire. Ancien chef scout, Stéphane a été intervenant dans le champ de l’illettrisme et de la jeunesse. Après avoir été membre du comité jeunes de la Mission Locale aujourd’hui il est parrain auprès de celle-ci où il accompagne des jeunes à se préparer aux métiers du social et de l’animation. Il soutient des actions à visées écologiques et citoyennes.

Graziella Yeng-Seng née Camele est originaire du quartier de Terre-Sainte-Tanambo et exerce la profession d’aide-Soignante au CHU de Saint-Pierre. Après un parcours scolaire dans l’environnement, elle obtient un Baccalauréat Professionnel "Hygiène et Environnement ". Puis titulaire de son Diplôme Universitaire " Aide à la personne handicapée ou en difficulté avérée " elle accompagne pendant 10 ans des enfants en situation de handicap en milieu scolaire.

Depuis 8 ans elle exerce la fonction d’aide-soignante en milieu hospitalier. Affectée depuis peu au service réanimation elle fait partie de nos " héros " dans la prise en charge de personnes touchées par des maladies graves et notamment la Covid-19. Son expérience et son engagement auprès des personnes vulnérables démontrent qu’elle se place avant tout au service des autres

Adolphe Boyer est chef d’entreprise depuis 6 ans à Saint-Pierre. Avec sa femme il dirige 2 épiceries restaurants – dans le sud et propose la vente des fruits et légumes frais locaux. Il travaille à base de produits essentiellement naturels et péï. Pleinement investi dans le concept des circuits courts, du mangé sainement le jeune entrepreneur a été distingué : 1ère entreprise à avoir le label anti-gaspillage à la Réunion

Malgré le parcours difficile pour la création d’entreprise Adolphe BOYER soutient l’entreprenariat éco-responsable et la production locale. Il milite pour la souveraineté alimentaire de notre île, l’accès aux produits bio pour tous, le " zéro plastique " et " zéro déchet ".