Ce week-end du 1er et 2 mai 2021, les gendarmes ont relevés 241 infractions sur les routes réunionnaises. 18 permis ont été retirés, sur les 34 opérations de sécurisation routière effectuées sur le week-end. 24 personnes ont été verbalisées pour non-respect du couvre-feu. La police a elle relevée 65 infractions, dont 18 délits (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Bilan routier du week-end -

Nombre de services réalisés : 34

Nombre d'infractions : 241

Nombre de retentions de permis : 18

Nombre d’alcoolémie : 17 dont 9 délictuelles (1.35 mg/l)

Nombre de conduite sous stupéfiants : 5

Nombre d’immobilisation de véhicules : 40 dont 6 mises en fourrière administrative.

Nombre de défaut d'assurance : 11

Nombre défaut permis, conduite sous suspension/annulation : 2

Nombre de vitesses : 105 dont 31 avec interception

Nombre de non port ceinture : 21

Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 20

Nombre non-respect priorité : 25

Nombre non port casque et équipement : 7

Nombre défaut contrôle technique : 2

Nombre non-respect ligne continue : 2

Nombre non-respect signalisation : 1

Nombre de refus d’obtempérer : 1 (identifie / immobilisation fourrière administrative / enquête en cours).

Nombre fumée : 1

Nombre bruit : 5

Nombre circulation en sens interdit : 2

Nombre non mutation carte grise : 1

Nombre conduite sans gants : 8



- Faits particuliers -

Le 30 avril 2021 de 15 heures à 17 heures, les militaires de la Cob ST BENOIT renforcées par ceux de la brigade motorisée effectuent un service de contrôles des mobilités sur la commune éponyme. Au cours de ce service 24 infractions sont constatées dont 22 infractions graves génératrices d'accident parmi les quelles : 1 défaut d'assurance - 6 non respect du feu rouge - 11 TPH - 3 non port de ceinture mineur, 1 franchissement ligne continue - - 1 non respect de la signalisation - 1 défaut de contrôle technique



Samedi après-midi de 16 heures 30 à 19 heures 30, toutes les brigades de la compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre, sur le secteur Sud de l'île ont menés des actions de lutte contre l'insécurité routière. Pas moinsde 27 infractions ont été constatées dont 6 conduites sous emprise alcool, des refus de priorités, défauts de contrôle technique. En outre 21 personne sont fait l'objet d'une verbalisation pour non respect du couvre feu.



Dans la soirée, de 19h30 à 23heures 00, RN2 sur la commune de Ste-Marie à DUPARC, les militaires de la compagnie de Saint-Benoit renforcés par les motocyclistes de la brigade motorisée effectuent un contrôle vitesse dans les deux sens de circulation. Le bilan fait état de 26 infractions constatées parmi lesquelles 4 conduites sous emprises alcoolémie dont 3 délictuelles avec le taux le plus élevé à 1.35 milligrammes, 1 conduite sous emprise de zamal, 17 dépassements de la vitesse autorisés , 2 à plus de 50 kilomètres heures au dessus de la limite, 1 conduite de nuit sans éclairage. Par ailleurs trois personnes ont été verbalisées pour non respect du couvre-feu. 5 véhicules ont été placés en fourrière administrative.



- 65 infractions relevées par la police -

Les effectifs de police de la Direction départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 17 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 30 avril au 02 mai 2021 permettant de relever 65 infractions soit 18 délits dont :



- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 03 (taux compris entre 0,35 et 1,10 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 05

- défaut de permis de conduire : 08

- refus d'obtempérer : 02



50 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la

constatation de 43 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 09

- défaut de port de casque : 01

- défaut d'équipement : 00

- défaut de contrôle technique : 09

- autres : 24