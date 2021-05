Face à la flambée épidémique en Inde, les autorités ont ouvert la campagne de vaccination à l'ensemble des 600 millions d'adultes que compte le pays ce samedi 1er mai 2021. C'est une effrayante première dans le monde : le pays a recensé samedi 401.993 nouvelles infections au Covid-19 sur les dernières 24 heures. Et sur le seul mois d'avril, le pays de 1,3 milliard d'habitants a détecté environ sept millions de nouvelles infections. Quelque 3.523 morts ont été enregistrées samedi sur la journée écoulée, portant le total à 211.853 décès. Mais les experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.

Face à la flambée épidémique en Inde, les autorités ont ouvert la campagne de vaccination à l'ensemble des 600 millions d'adultes que compte le pays ce samedi 1er mai 2021. C'est une effrayante première dans le monde : le pays a recensé samedi 401.993 nouvelles infections au Covid-19 sur les dernières 24 heures. Et sur le seul mois d'avril, le pays de 1,3 milliard d'habitants a détecté environ sept millions de nouvelles infections. Quelque 3.523 morts ont été enregistrées samedi sur la journée écoulée, portant le total à 211.853 décès. Mais les experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.

Face à cette flambée épidémique, les autorités ont ouvert la campagne de vaccination à l’ensemble des 600 millions d’adultes que compte le pays, en dépit des pénuries de vaccins. 80.000 personnes entre 18 et 44 ans ont été vaccinées en une journée seulement. Plusieurs Etats, dont le Maharashtra et New Delhi – parmi les plus touchés –, ont par ailleurs déjà prévenu qu’ils étaient à court de vaccins et que le déploiement de la campagne était menacé par des querelles administratives, une confusion sur les prix et des problèmes techniques sur la plateforme numérique de vaccination du gouvernement.

Lire aussi : Covid-19 en Inde : l'aide internationale arrive, mais le virus ne faiblit pas

-" Les gens ne cessent de se battre" -



Jusqu’à maintenant, environ 150 millions de vaccins ont été administrés, soit à 11,5 % de la population, et à peine 25 millions d’habitants ont reçu leurs deux injections. " Les files d’attente ici sont tellement énormes ", a constaté Jayanti Vasant, dans un centre de vaccination très fréquenté de Bombay, " et les gens ne cessent de se battre ".



A Delhi, une foule d’une centaine de personnes se pressait à l’extérieur d’un des rares hôpitaux proposant des vaccins pour les moins de 45 ans. " Tant de gens tombent malades (…). On veut juste être ici le plus tôt possible ", indiquait à l’AFP Aadya Mehta, 25 ans.

L’entraide internationale



L’aide médicale internationale, annoncée par plus de 40 pays, a commencé à arriver cette semaine en Inde, où les hôpitaux manquent cruellement de lits, d’oxygène et de médicaments. Samedi, un avion transportant du matériel devait être chargé à l’aéroport français de Roissy, et un appareil militaire américain, transportant plus de 400 bouteilles d’oxygène et un million de tests de dépistage du coronavirus, a atterri vendredi à New Delhi. D’autres approvisionnements en provenance de nombreux pays sont attendus ces prochains jours.

La recrudescence des contaminations dans ce pays (2,5 millions de cas détectés ces sept derniers jours) alimente la propagation de l'épidémie sur l'ensemble de la planète, où plus de 150 millions de personnes ont été contaminées, dont près de six millions en une semaine, selon un comptage de l'AFP vendredi. Au total, l'épidémie provoque plus de 800.000 nouvelles contaminations par jour en moyenne, nombre qui a plus que doublé depuis mi-février.

- Drame sanitaire -

L’Inde, submergée, manque de lits, de médicaments et d’oxygène pour soigner ses malades. La capitale indienne, New Delhi, dont le confinement devait s’achever lundi, a décidé de le prolonger d’une semaine supplémentaire, ont annoncé les autorités de la mégapole de 20 millions d’habitants samedi.

Au moins 16 patients atteints du Covid-19 et deux infirmières sont morts samedi matin dans l’incendie de l’hôpital où ils se trouvaient, un nouvel épisode de feu dans des milieux hospitaliers débordés par l’épidémie. L’incendie a débuté à la suite d’un court-circuit dans l’unité de soins intensifs.



Le président américain, Joe Biden, a décidé d’imposer des restrictions aux voyageurs en provenance du pays. La décision entrera en vigueur le 4 mai. Les restrictions ne s’appliqueront toutefois pas aux étudiants qui viendront suivre des cours aux Etats-Unis l’automne prochain. L’Inde est la deuxième nation la plus représentée parmi les étudiants étrangers présents sur le sol américain. Interrogé par la presse indienne, le conseiller médical de la Maison Blanche, l’immunologue Anthony Fauci, a, par ailleurs, appelé l’Inde à imposer un confinement général de plusieurs semaines pour tenter de freiner l’épidémie dévastatrice.

L’Australie prend aussi des mesures drastiques, relève la BBC. A partir de lundi 3 mai, le pays interdira l’entrée sur son sol à toutes les personnes ayant séjourné en Inde durant les deux dernières semaines. Plus tôt dans la semaine, l’Australie avait suspendu les vols en provenance d’Inde.



Le variant indien du SARS-CoV-2 – dont la présence a été relevée dans au moins 17 pays, dont la France, le Royaume-Uni ou l’Allemagne – est suspecté d’être plus contagieux, voire d’entraîner une baisse d’efficacité des vaccins, mais les inconnues restent nombreuses à ce sujet.

www.ipreunion.com avec l'AFP