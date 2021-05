Publié il y a 34 minutes / Actualisé le Vendredi 30 Avril à 14H38

Cette semaine, l'île a eu droit à de bonnes averses, surtout sur les régions Nord et Est de l'île. Plusieurs avis de vigilances fortes pluies et orages ont été émis par Météo France ces derniers jours. Résultat : de nombreuses inondations et rivières en crue dans ces régions. Les internautes n'ont pas manqué de filmer ces radiers et autres rues transformées en rivière. (Photo rb/www.ipreunion.com)

