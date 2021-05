BONJOUR LA REUNION - A la une de ce lundi 3 mai 2021 :



Vaccination désormais ouverte aux plus de 50 ans

Nouvelle étape dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 ce lundi 3 mai 2021. Toutes les personnes de plus de 50 ans peuvent se faire vacciner. Cette phase devrait donner un coup d'accélérateur la campagne de vaccination. L'Agence régionale de santé (ARS) a pour objectif, de vacciner 85% de la population éligible d'ici la fin du mois de mai. A noter également que depuis le vendredi 30 avril la vaccination est élargie à toutes les personnes de plus de 18 ans atteintes d'une pathologie considérée comme à risque de forme sévère Covid-19. Où et comment se faire vacciner ? Quelles sont les informations utiles ? le vaccin est-il risqué ? Tour d'horizon des informations essentiels

Et si les satellites permettaient de prédire les éruptions volcaniques...

Dans une étude publiée dans le prestigieux journal Nature mi-avril, des scientifiques révèlent que les satellites pourraient aider à prédire les éruptions volcaniques. Via l'utilisation de l'intelligence artificielle combinée aux observations radars, il serait alors possible à terme de repérer les distorsions de la terre et les mouvements sismiques autour des volcans, bien avant l'éruption. Une méthode qui, si elle n'en est qu'au stade de recherche, permettra peut-être un jour d'annoncer une éruption du Piton de la Fournaise quelques jours avant que le volcan ne se réveille

Cinékour : 10 lauréats se préparent pour le Talents la kour

Pour la 3e édition de Talents la kour, 10 nouveaux lauréats porteurs de projets de court métrage de fiction ancrée dans l'imaginaire de La Réunion ont commencé une résidence de six semaines, complète et en total gratuité proposée par l'association Cinékour à La Cité des Arts et Château Morange. L'objectif est de venir en aide aux jeunes talents dans la réalisation de leur projet de court-métrage, en leur apportant à la fois des connaissances en matière d'écriture, de montage, mais aussi pour les former aux présentations orales.

[VIDEO] Violences en marge du 1er mai: vives condamnations syndicales et politiques

"Indigne", "inacceptable": Les violences qui ont émaillé la manifestation parisienne du 1er Mai ont été vivement condamnées dimanche dans le monde syndical et politique, notamment les attaques dont ont été victimes des militants CGT lors de la dispersion et sur lesquelles une enquête est ouverte.

306 infractions relevées sur les routes ce week-end, 18 permis retirés

Ce week-end du 1er et 2 mai 2021, les gendarmes ont relevés 241 infractions sur les routes réunionnaises. 18 permis ont été retirés, sur les 34 opérations de sécurisation routière effectuées sur le week-end. 24 personnes ont été verbalisées pour non-respect du couvre-feu. La police a elle relevée 65 infractions, dont 18 délits

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

En mai, fais ce qu'il te plaît alors, ce lundi 3 mai 2021, Matante Rosina a décidé de prendre du bon temps. Elle n'a pas pu faire de prévisions météo et compte sur vous pour lui dire s'il y a du soleil ou de la pluie aux quatre coins de l'île. Quel temps chez vous ?