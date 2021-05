Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Le siège de la Chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion (CMAR) sera fermé les 6 et 7 mai 2021, pour travaux, indique la CMAR. En cas de besoin, les antennes de Saint-Paul et Saint-André restent disponibles. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

