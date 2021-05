Le Safthon organise la Saf'Tombola, une loterie solidaire ce mardi 4 mai 2021 pour agir contre le syndrome d'alcoolisme foetal (SAF). Le tirage au sort aura lieu le 25 juin 2021. "Les gains réalisés permettront l'organisation d'actions de prévention du public et l'accompagnement des familles touchées" indique le Safthon dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Plus de 30 personnalités et entreprises mettent en jeu des prix et des expériences dans le cadre de la Saf'Tombola pour aider les membres de l'association à agir. Les gains réalisés grâce à l'achat des tickets permettront d'accompagner le Safthon dans ses missions:

- Prévenir les collégiens de 4ème des risques liés à l'alcoolisation fœtale

- Accompagner les familles touchées par le SAF

- Informer et sensibiliser le public grâce au Safthon, une campagne évènementielle et de récolte de dons.

Les lots sont visibles sur le site du Safthon