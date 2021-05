"Les fortes pluies de ces derniers jours ont fortement impacté le réseau routier départemental. Les services de la direction desrRoutes ne relâchent pas leurs efforts et ce, sur toute l'île, pour effectuer les travaux nécessaires et rendre ainsi, en toute sécurité, la route aux usagers" indique ce lundi 3 mai 2021 le conseil départemental. Nous publions le communiqué de la collectivité ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)



- sur la RD 48 PR 5 – Route de Salazie : comme suite à l'éboulis du 28/04, le retour du beau temps dans ce secteur a permis de réaliser des purges le 1er mai de 7h à 13h. Après le dégagement et le nettoyage de la chaussée, le passage des véhicules a été rendu possible dès 13h par convois.

La route est ouverte avec neutralisation de la 1/2 chaussée sur le lieu de l'éboulis (circulation en alternat) depuis le 01/05 à 21h30, la zone reste sous surveillance.

- sur la RD 53 PR 14 – Route de Takamaka : le 01/05 à 9h50, un éboulis s'est produit obstruant complètement la chaussée.

Après vérification par la gendarmerie qu’aucune personne n’ait été bloquée (agent EDF, usager), une équipe cynophile a procédé à des contrôles. Une inspection héliportée a également été réalisée par le BRGM en fin de matinée et la route a été fermée à 14h30. Des purges sont en cours ce jour et ce, jusqu’à 15h30. La route reste donc fermée jusqu’à la vérification des cordistes et le déblaiement de la chaussée. Un nouveau communiqué vous sera adressé pour l’ouverture.

- sur la RD 242 PR 1+700 – Cilaos – Ilet à Cordes : un éboulis s'est produit le 02/05 vers 11h, obstruant partiellement la chaussée. La route a été fermée à 11h30, en attendant l'inspection héliportée. L'inspection a été faite avec le BRGM à 13h. La 1/2 chaussée au lieu de l'éboulis a été neutralisée. La circulation est possible depuis le 02/05 (circulation par alternat) jusqu’à 19h30. Une surveillance est mise en place en attendant les opérations de purges prévues mardi et mercredi, sous réserve de conditions météorologiques favorables.