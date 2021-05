Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Pour la 3e édition de Talents la kour, 10 nouveaux lauréats porteurs de projets de court métrage de fiction ancrée dans l'imaginaire de La Réunion ont commencé une résidence de six semaines, complète et en total gratuité proposée par l'association Cinékour à La Cité des Arts et Château Morange. L'objectif est de venir en aide aux jeunes talents dans la réalisation de leur projet de court-métrage, en leur apportant à la fois des connaissances en matière d'écriture, de montage, mais aussi pour les former aux présentations orales.

