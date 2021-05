"Afin de contribuer à réduire la fracture numérique et d'accompagner vers l'autonomie les personnes en difficultés avec internet et les outils numériques", le Centre régional de l'information et de la jeunesse (Crij) a répondu l'année dernière à l'appel à manifestation d'intérêt "Pass Numérique" de la Région Réunion. Suite à la réception de la labellisation Aptic, le Crij Réunion propose "des accompagnements gratuits aux bénéficiaires du pass dans ses locaux" indique le centre dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo: Crij)

Construit sur le modèle du chèque-déjeuner d’un montant total de 10€ chacun, le pass numérique permet aux bénéficiaires de se former à l’usage des outils numériques. Il permet de payer totalement ou partiellement un service d’accompagnement dans les structures labélisées Aptic.

Lancé à La Réunion en 2020 et en lien avec le dispositif Aptic, le pass numérique vise à accompagner le grand public, et notamment les personnes les plus éloignées et en difficultés avec le numérique, à gagner en autonomie et améliorer leur accès aux droits, dans une période où internet est de plus en plus présent dans notre vie et les démarches se font de plus en plus en format dématérialisé. Ainsi, chaque année, 1.000 Réunionnais pourront bénéficier de cet accompagnement.



Afin de répondre à ces objectifs, le Crij propose 63 modules d’accompagnement répartis en 3 domaines :

- Découvrir les enjeux du numérique,

- Maitriser le numérique,

- Augmenter son pouvoir d’agir grâce au numérique.

Le détail des modules proposés par le Crij est accessible ici

Infos pratiques :



Pour pouvoir bénéficier du pass numérique, il faut en faire la demande auprès de la Caf, de la Cgss, de pôle emploi ou d’une association partenaire. Après avoir répondu à un diagnostic numérique, le bénéficiaire se rendra dans une structure labellisée proche de chez lui, dont le CRIJ fait partie. Il pourra ainsi être accompagné en atelier ou individuellement à l’usage du numérique, principalement dans le domaine des démarches administratives.

Pour plus d’informations sur le pass numérique ou les modules proposés par le Crij : 0262 20 98 20 ou sur le site du Crij.