BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mardi 4 mai 2021 :



- Concours nationaux : les candidats réunionnais pénalisés par un trajet semé d'embûches

- Covid-19 en Inde : l'aide internationale arrive, mais le virus ne faiblit pas

- Fermés à cause du Covid, les centres commerciaux tirent la sonnette d'alarme

- L'établissement thermal lance un concours de photo "Cilaos, source de bien-être"

- Un tremplin pour aider les entreprises dans leur transition écologique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle journée

Concours nationaux : les candidats réunionnais pénalisés par un trajet semé d'embûches

Pour les candidats aux concours académiques nationaux, la crise sanitaire complique bien les choses. Pour le CAPES (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré) il est nécessaire de prendre l'avion pour certains oraux. Un trajet d'autant plus complexe cette année : un vol de 10.000 km auxquels s'ajoutent le motif impérieux à faire valider, le test PCR à présenter obligatoirement pour l'aller comme pour le retour, et une septaine à anticiper avant ledit oral. Pourtant, le ministère de l'Education nationale a maintenu les épreuves en présentiel pour les étudiants ultramarins.

Covid-19 en Inde : l'aide internationale arrive, mais le virus ne faiblit pas

Le nombre de morts du Covid-19 continue d'augmenter. Plusieurs villes sont encore frappées de plein fouet par le virus. Si Bombay semble entrevoir une lente décroissance, la circulation virale reste très forte à Calcutta, Banglamore ou encore Delhi. Parallèlement, l'aide internationale commence à s'organiser : les premières cargaisons de matériel médical, en provenance des Etats-Unis, sont arrivées ce vendredi 30 avril. L'Inde enregistre officiellement plus de 200.000 morts depuis le début de la pandémie. Ce chiffre seraient largement en dessous de la réalité. A noter que le pays ouvre samedi sa campagne de vaccination à l'ensemble de ses quelque 600 millions d'adultes

Fermés à cause du Covid, les centres commerciaux tirent la sonnette d'alarme

Ce mardi 4 mari 2021, les enseignes du Carrefour Grand nord à Sainte-Clotilde organisent une action pour réclamer la réouverture de leurs commerces, fermés depuis le 6 avril. Pour les surfaces de plus de 20.000 m2, la fermeture est actée depuis le 11 février dernier. Avec plus de 2.500 collaborateurs au chômage partiels, les commerçants tirent la sonnette d'alarme et veulent reprendre pleinement leur activité dès le 8 mai. Ce mardi ils ouvriront leurs rideaux en symbole de leur mécontentement.

L'établissement thermal lance un concours de photo "Cilaos, source de bien-être"

L'établissement thermal de Cilaos lance un concours de photographies ayant pour thème "Cilaos, source de bien-être" du 3 au 25 mai 2021. L'objectif de cette opération est de valoriser les atouts de Cilaos tels que la route, le village, les thermes, les séjours, les activités ou encore les eaux de source

Un tremplin pour aider les entreprises dans leur transition écologique

Dans le cadre de France Relance, l'Ademe (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a lancé "Tremplin pour la transition écologique des PME". Il s'agit d'un guichet simplifié de financement pour accompagner les très petites et moyennes entreprises dans leur transition écologique. "Ce guichet rentre dans le cadre du plan "France Relance", annoncé par le gouvernement le 3 septembre 2020 pour réduire les émissions de carbone de 40% d'ici 2030 et soutenir le développement des technologies vertes" écrit l'Ademe dans un communiqué que nous publions ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle journée

Ce mardi 4 mai 2021, Matante Rosina fait toutes ces machines en retard, elle se dit que c'est le bon jour pour étendre tout ce linge accumulé ces derniers jours. La matinée est ensoleillée. En montagne, dans l'après-midi, le ciel est gris. Des averses sont probables dans la région sud. Les températures sont bien au-dessus de la normale pour un mois de mai. A noter , une houle un peu au-dessus de 2 mètres dans l'Ouest et le Sud de l'île.