La cadette Manon Lebon prend la 3ème place des qualifications U18 avec un run en 8'74 lors du championnat d'Europe jeunes de vitesse qui ont lieu du 1er au 5 mai 2021. Sa victoire en 8e de finale et son échec en demi-finales lui offrent une place pour la petite finale qu'elle remporte en signant son meilleur temps 8'51. Elle décroche ainsi le bronze du championnat d'Europe jeunes de vitesse. "Chez les cadets (U18), Marius Payet Gaboriaud se classe 12e en 7'18 et Téo Payet termine à la 16e place en 7'61" indique le pôle espoir outre mer escalade dont nous publions les résultats et lives de l'épreuve ainsi que l'article de la Fédération française montagne escalade (FFME) ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

