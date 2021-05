En 2019, avant le début de la crise sanitaire de la Covid-19, 10 % des Réunionnais de 15 ans ou plus se plaignent de leur santé : 8 % se déclarent en mauvaise santé et 2 % en très mauvaise santé. C’est moins qu’aux Antilles (14 %), mais plus que dans l’Hexagone (7 %) .

Pourtant, la population de La Réunion est nettement moins âgée : seuls 12 % des Réunionnais ont 65 ans ou plus, contre 20 % des Antillais et 20 % des habitants de la France métropolitaine. À l’inverse, 65 % des Réunionnais se perçoivent en bonne ou très bonne santé en 2019. Les habitants de la Guyane et de Mayotte se déclarent davantage en bonne santé. Ils sont bien plus jeunes encore : seulement 6 % des Guyanais ont plus de 65 ans, et 3 % des Mahorais.

L’état de santé perçu à La Réunion, plus mauvais que dans l’Hexagone, fait écho à des taux de mortalité à chaque âge plus élevés sur l’île, ainsi qu’une espérance de vie inférieure d’un an et demi à celle de l'Hexagone, quel que soit le sexe. Si la population réunionnaise est encore jeune, son vieillissement est cependant rapide : en 2050, 22 % des Réunionnais seront âgés de plus de 65 ans, soit presque deux fois plus qu’en 2017.

L'âge, l'inactivité physique ou professionnelle sont des facteurs de mauvaise santé

L’avancée en âge est la première cause de la dégradation de l’état de santé : les capacités physiques et les aptitudes fonctionnelles baissent progressivement au cours de toute la vie d’adulte. À partir de 65 ans, la part de personnes en mauvaise santé augmente sensiblement : un quart des Réunionnais de 65 ans ou plus s’estiment en mauvaise ou très mauvaise santé. Les moins de 25 ans sont rarement dans ce cas.