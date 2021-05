L'association Unir Océan Indien a lancé en avril 2021 la caravane de la solidarité qui permet enfin à l'association d'élargir ses distributions de colis alimentaires à l'ensemble de l'île de La Réunion. "Depuis mi-avril, et ce jusqu'à fin mai 2021, la caravane de la solidarité d'Unir OI se déplace quotidiennement de ville en ville afin de distribuer des colis alimentaires aux foyers les plus touchés par la précarité" indique l'association dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo : Unir Océan Indien)

Dans la continuité de cette action, une distribution de colis alimentaires aura lieu demain, mardi 3 mai 2021 à la paroisse de Sainte-Clotilde, puis à Prima et Saint-François. Mercredi, 110 familles vivant à Mafate bénéficieront de colis alimentaires. Cette opération de solidarité envers les familles réunionnaises se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mai.



A ce jour, plus de 1.500 colis ont déjà été distribués à 1.500 familles réunionnaises, soit environ 22.5 tonnes de denrées alimentaires (les inscriptions sont déjà toutes clôturées). Les distributions ont eu lieu dans le nord (dans plusieurs quartiers de Saint-Denis) dans l’ouest (Le Port et La Possession), dans le sud (Saint-Louis, Saint-Pierre, le Tampon, La Plaine des Cafres, Saint-Joseph), et les distributions dans l’est ont débuté aujourd’hui (Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Salazie, la Plaine des Palmistes).



Habituée des distributions de colis alimentaires à Saint-Denis, l’association Unir OI reçoit très régulièrement des sollicitations de Réunionnais des quatre coins de l’île qui vivent dans des conditions parfois très précaires et qui ne peuvent malheureusement pas bénéficier des distributions de colis organisées dans le nord. Afin de remédier à cette problématique et de pouvoir répondre favorablement à l’ensemble des appels à l’aide que l’association reçoit, le projet de la caravane de la solidarité a été lancé pour un mois d’expérimentation, dans l’espoir de voir cette action se pérenniser.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du mois du partage d’Unir OI, un événement lancé symboliquement dans la période du Ramadan afin de faire vivre la solidarité entre tous, sans aucune distinction sociale, ethnique ni religieuse pour tous les réunionnais et réunionnaises.



La solidarité du mois du partage s’illustre aussi à Madagascar et à Mayotte où des colis alimentaires sont distribués.



Pour rappel, l’association Unir OI est une association qui œuvre pour une société plus juste et plus humaine depuis 2014. Afin d’apporter des solutions à l’ensemble des problèmes que rencontrent les Réunionnais au quotidien, elle développe des actions de solidarité, d’éducation, d’accompagnement à la parentalité, de lutte contre les violences intrafamiliales, d’accès au sport, et de développement du vivre-ensemble.