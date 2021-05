Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le préfet de La Réunion appelle à la vigilance et à la prudence sur la route pendant les prochaines vacances scolaires, période pendant laquelle la circulation sera plus dense. En 2021, la mortalité est plus élevée qu'en 2020. Au 1er mai 2021 et malgré plusieurs semaines de couvre-feu, le bilan est plus que lourd qu'à la même date l'année dernière. On dénombre en effet 13 personnes tuées les routes à La Réunion contre 7 à la même date en 2020, soit presque deux fois plus. Nous publions ici le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

