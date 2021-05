Dans le cadre de France Relance, l'Ademe (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a lancé "Tremplin pour la transition écologique des PME". Il s'agit d'un guichet simplifié de financement pour accompagner les très petites et moyennes entreprises dans leur transition écologique. "Ce guichet rentre dans le cadre du plan "France Relance", annoncé par le gouvernement le 3 septembre 2020 pour réduire les émissions de carbone de 40% d'ici 2030 et soutenir le développement des technologies vertes" écrit l'Ademe dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Quels sont les projets concernés par l’aide de l’Ademe ? -

Le guichet tremplin permet aux TPE/PME d’accéder à des aides forfaitaires dans tous les domaines de la transition écologique : acquisition de véhicules électriques, équipement de réduction et de gestion des déchets, installation de luminaire d’éclairage à modules Led, construction d’abris pour vélos, mise en place d’un composteur pour biodéchets, travaux de rénovation des bâtiments industriels, mise en œuvre de l’écolabel européen sur les produits et les services, études sur les émissions de gaz à effet de serre et les stratégies climat des entreprises... Toutes les TPE/PME peuvent bénéficier de cette aide, quel que soit leur secteur d’activité et leur forme juridique, à l’exception des auto-entrepreneurs. Retrouvez la liste complète des actions éligibles ici .

- Comment en bénéficier ? -



Pour bénéficier de l’aide de l’Ademe, les entreprises peuvent déposer leur dossier en ligne . Ce dossier est très simple : un tableur décrivant les actions, les devis correspondants et un rib. Les projets lauréats de cette initiative bénéficieront d’une aide forfaitaire comprise entre 5.000 et 200.000 euros sous forme de subvention.



Accéder au dispositif Tremplin et déposer son dossier ici