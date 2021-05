BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mercredi 5 mai 2021 :



- Covid-19 et dengue, La Réunion plus que jamais frappée par une double épidémie

- Saint-Louis : une élève de 13 ans victime de harcèlement scolaire depuis un an

- L'Inde passe le cap des 20 millions de cas, l'Europe déconfine

- Les réservations pour la fête de la nature sont ouvertes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée ensoleillée, après-midi humide

Covid-19 et dengue, La Réunion plus que jamais frappée par une double épidémie

Les chiffres du Covid-19 comme ceux de la dengue, dévoiles ce mardi 4 mai 2021 par les autorités sanitaires, montrent bien que notre département est soumis à deux épidémies, en forte circulation l'une comme l'autre. Côté Covid-19, deux personnes sont décédées et ce sont 1.070 nouveaux cas qui ont été détectés, un record hebdomadaire jamais atteint jusqu'ici. Le taux d'incidence de l'île monte à 125,3 pour 100.000 habitants. Les indicateurs restent donc dans le rouge, alors que l'échéance du 7 mai se rapproche, et donc la fin théorique des restrictions sanitaires. Côté dengue, 1.686 nouveaux cas sont recensés et trois décès sont à déplorer. Les formes graves se multiplient et des complications cardiaques, forme la plus sévère de la maladie, ont été observées pour la première fois à La Réunion.

Saint-Louis : une élève de 13 ans victime de harcèlement scolaire depuis un an

Cela fait plus d'un an que Julie*, collégienne de 13 ans à Jean Lafosse (Saint-Louis) est harcelée par d'autres élèves de son établissement. Insultes, coups de pied, vols de matériel... sa mère décrit un quotidien devenu invivable pour sa fille, qui a fini par être hospitalisée en service de pédo-psychiatrie. La mère a porté plainte. La direction du collège de son côté dit prendre le problème très au sérieux, mais attend les résultats de l'enquête des gendarmes pour décider de sanctions envers les collégiens visés.

L'Inde passe le cap des 20 millions de cas, l'Europe déconfine

L'Inde, submergée par une flambée de la pandémie qui asphyxie son système de santé, a franchi mardi le cap des 20 millions de cas officiellement recensés, tandis que l'Europe assouplit ses restrictions, notamment l'Allemagne où un retour à la normale se profile pour les personnes vaccinées.

Les réservations pour la fête de la nature sont ouvertes

Le Département de la Réunion et ses partenaires vous invitent à la 15ème édition de la fête de la nature, du 8 au 12 mai 2021. Venez découvrir "les multiples facettes d'un patrimoine culturel unique au monde" indique le département dont nous publions le communiqué ci-desso

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée ensoleillée, après-midi humide

Ce mercredi 5 mai 2021, Matante Rosina profite de cette matinée chaude et ensoleillée. Dans l'après-midi quelques averses sont à prévoir et même quelques orages sur les hauteurs de Saint-Gilles à Saint-Joseph. Le vent souffle à 50 km/h entre la Grande Chaloupe et Saint-Paul. La houle australe disparaît progressivement. Les températures restent estivales.