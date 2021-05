Le blues se fait ressentir dans les agences de voyages réunionnaises, frappées de plein fouet par la crise Covid-19. Alors que les motifs impérieux sont toujours en place, et ce pour une durée indéterminée, certains professionnels ont décidé de prendre la situation avec humour...et en chanson. Les employés d'Horizon Réunion se sont librement inspirés du tube "Danser encore" des artistes HK & les Saltimbanks pour créer leur chanson "Voyager encore". Dans une vidéo amateure pleine d'humour, l'entreprise chante - plus ou moins juste - sur les difficultés rencontrées depuis un an par le secteur (Capture d'écran Horizon Réunion)

"Il est primordial qu’un calendrier soit communiqué par le préfet de la Réunion à brève échéance pour que tous les professionnels de tourisme de La Réunion (et autres secteurs impactés…) puissent se projeter et enfin voir la lumière au bout du tunnel" interpelle Horizon Réunion. Inquiète pour le futur, l'entreprise a décidé de miser sur l'autodérision, accompagnant leur chanson d'un jeu d'acteur digne des plus grands films et d'images d'activités touristiques typiques de l'île.

S'ils avouent eux-mêmes qu'ils n'ont "clairement aucune chance de gagner The Voice", on peut tout de même saluer l'effort. Et il faut avouer que l'air reste en tête. Regardez :