Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Ce mercredi 5 mai 2021, Matante Rosina profite de cette matinée chaude et ensoleillée. Dans l'après-midi quelques averses sont à prévoir et même quelques orages sur les hauteurs de Saint-Gilles à Saint-Joseph. Le vent souffle à 50 km/h entre la Grande Chaloupe et Saint-Paul. La houle australe disparaît progressivement. Les températures restent estivales.

